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Мошенники развели пенсионерку на продажу квартиры

Мошенники развели пенсионерку на продажу квартиры

По данным областной прокуратуры, группа мошенников совместно с 32-летним жителем Архангельска, который стал посредником между ними и пенсионеркой, успешно осуществили мошенническую операцию в отношении пожилой женщины.

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