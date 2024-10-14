Мошенники развели пенсионерку на продажу квартиры

По данным областной прокуратуры, группа мошенников совместно с 32-летним жителем Архангельска, который стал посредником между ними и пенсионеркой, успешно осуществили мошенническую операцию в отношении пожилой женщины.
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