Пресняков выступил с новым заявлением и нарвался на критику — предатели в списке

Сын Кристины Орбакайте сообщил, чьи песни он будет исполнять в день рождения. Никита Пресняков LEGION-MEDIAЧуть больше недели осталось до концерта Никиты Преснякова в Сан-Франциско — первого большого выступления солиста группы Multiverse после переезда в Штаты.