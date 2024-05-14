Пресняков выступил с новым заявлением и нарвался на критику — предатели в списке

Сын Кристины Орбакайте сообщил, чьи песни он будет исполнять в день рождения. Никита Пресняков LEGION-MEDIAЧуть больше недели осталось до концерта Никиты Преснякова в Сан-Франциско — первого большого выступления солиста группы Multiverse после переезда в Штаты.
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