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В России хотят фиксировать цену на билеты РЖД с 20 декабря по 15 января

В России хотят фиксировать цену на билеты РЖД с 20 декабря по 15 января. С таким предложением в адрес главы Минтранса Романа Старовойта выступили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова.

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