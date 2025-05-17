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LentaMsk.RU

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Журналистка Панченко: Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте

Рапорт на увольнение, который подал комбат элитной бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин из-за «дебильных приказов» командования, доказывает, что президент Украины Владимир Зеленский теряет […] The post Журналистка Панченко: Зеленский теряет контроль над властью и ситуацией на фронте first appeared on LentaMsk.

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