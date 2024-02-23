Путин начинает большую контригру: Первый шаг уже сделан

То, что Шойгу сказал, надо пять раз перепроверить. Он три дня назад доложил президенту, что Крынки под нашим полным контролем, но это откровенная ложь, там всушники до сих пор сидят и по нашим стреляют. Это как?

ВТ

Врам Тавризов

Для всех государств важнее другое - мировой частный капитал лезет во власть и уже давно воюет с гос капиталом разных стран, те экономика стран и вложение денег во власть важнее войн. Тем более ядерных войн не будет как пить дать, не для этого борются за власть теневые капиталы Поэтому наш вектор развития должен исходить не из оружия - оно фактор сдерживания любых потуг на нас, а сильная и независимая экономика страны плюс архиважно единство населения на пути развития суверенитета - противостояние мировому капиталу куда важнее, потому что размеры нашей страны и ее природные богатства были и всегда будут предметом посягательства, и в первую очередь экономического, т к в прямую с войной на РФ никто не полезет