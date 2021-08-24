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ЮВО: танк, найденный у свалки в Волгограде, ожидал эвакуации после подготовки к форуму «Армия-2021»

ЮВО: танк, найденный у свалки в Волгограде, ожидал эвакуации после подготовки к форуму «Армия-2021»

© Сетевое издание «В1.ру»/Константин Завриков/Читать ria.ru в Танк, обнаруженный в Волгограде, был оставлен рядом со свалкой в ожидании эвакуации после подготовки к форуму «Армия-2021», сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

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