ЮВО: танк, найденный у свалки в Волгограде, ожидал эвакуации после подготовки к форуму «Армия-2021»

© Сетевое издание «В1.ру»/Константин Завриков/Читать ria.ru в Танк, обнаруженный в Волгограде, был оставлен рядом со свалкой в ожидании эвакуации после подготовки к форуму «Армия-2021», сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.