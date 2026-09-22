В Ульяновской области завели дело после жесткой посадки самолета в поле

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Ульяновской области после жесткой посадки легкомоторного самолета в поле.
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