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ТАСС

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В Ульяновской области завели дело после жесткой посадки самолета в поле

В Ульяновской области завели дело после жесткой посадки самолета в поле

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Ульяновской области после жесткой посадки легкомоторного самолета в поле.

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