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В Курске ночные клубы проводят «горячие вечеринки», пока в области идут бои

В Курске ночные клубы проводят «горячие вечеринки», пока в области идут бои

Юрий Кот Пир во время чумы: в то время, когда враг вторгся в наши области, идут ожесточенные бои, люди эвакуируются, сдают кровь, проводят сборы.

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Комментарии
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валерия
Что же получается? Ребята на СВО гибнут, совершают подвиги ради всего этого отребья, ради того, чтобы  чтобы вся эта  протоплазма продолжала   существовать, размножаться, веселиться? Всех собрать и на передовую!Неважно, что не объявлено военное положение. Идет война и нужны военные законы!
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2 час.
Николай Чернявский
МРАЗИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28 мин.
Наталия
&quot;Кто-нибудь может себе представить такое, допустим, в июле 41-го года? Да в ту же секунду все эти весельчаки мажоры на иномарках с музыкой и девочками, посреди ночи рассекающие по московским улицам, оказались бы на передовой. Но не сегодня и не у нас. &quot; В том-то вся и разница. Тогда строили социализм, теперь строим капитализм. Для капитализма  война -ничто, (пока она не мешает делать деньги), а  деньги -всё. Разные ценности.
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5 мин.

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