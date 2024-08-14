В Курске ночные клубы проводят «горячие вечеринки», пока в области идут бои

Что же получается? Ребята на СВО гибнут, совершают подвиги ради всего этого отребья, ради того, чтобы чтобы вся эта протоплазма продолжала существовать, размножаться, веселиться? Всех собрать и на передовую!Неважно, что не объявлено военное положение. Идет война и нужны военные законы!

Наталия

"Кто-нибудь может себе представить такое, допустим, в июле 41-го года? Да в ту же секунду все эти весельчаки мажоры на иномарках с музыкой и девочками, посреди ночи рассекающие по московским улицам, оказались бы на передовой. Но не сегодня и не у нас. " В том-то вся и разница. Тогда строили социализм, теперь строим капитализм. Для капитализма война -ничто, (пока она не мешает делать деньги), а деньги -всё. Разные ценности.