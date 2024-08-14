Юрий Кот Пир во время чумы: в то время, когда враг вторгся в наши области, идут ожесточенные бои, люди эвакуируются, сдают кровь, проводят сборы.
В Курске ночные клубы проводят «горячие вечеринки», пока в области идут бои
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерия
Что же получается? Ребята на СВО гибнут, совершают подвиги ради всего этого отребья, ради того, чтобы чтобы вся эта протоплазма продолжала существовать, размножаться, веселиться? Всех собрать и на передовую!Неважно, что не объявлено военное положение. Идет война и нужны военные законы!
Ответить
2 час.
Николай Чернявский
МРАЗИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
28 мин.
Наталия
"Кто-нибудь может себе представить такое, допустим, в июле 41-го года? Да в ту же секунду все эти весельчаки мажоры на иномарках с музыкой и девочками, посреди ночи рассекающие по московским улицам, оказались бы на передовой. Но не сегодня и не у нас. " В том-то вся и разница. Тогда строили социализм, теперь строим капитализм. Для капитализма война -ничто, (пока она не мешает делать деньги), а деньги -всё. Разные ценности.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии