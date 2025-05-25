Негры и таджики любят обвинять окружающих в нацизме. Странное сходство

Хитрый таджик, который открыл нелегальную кальянную в сквере у Театра Драмы под окнами Свердловского правительства, демонстрирует просто блистательное мастерство многонациональной хуцпыБехруза (настоящее имя) взяли за жабры и он решил записать видео с извинениями, в котором он, фактически, не извиняется, а обвиняет тех кто его прищучил в нацизме.