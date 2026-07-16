В стремлении россиян есть сладкое обвинили затяжные дожди

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Затяжные дожди могут усиливать у людей апатию и тягу к сладкому, сообщила Агентству городских новостей «Москва» профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФГБУ ФНКЦ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства», врач-эндокринолог Мария Матвеева.