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Регион 29

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В Вельском районе возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

Местный бизнесмен-застройщик не заплатил работникуМестный бизнесмен-застройщик не заплатил работникуСледственным управлением СК России по Архангельской области и НАО инициировано преследование в отношении индивидуального предпринимателя по ч.

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