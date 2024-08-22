Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Захарова: тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

Захарова: тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

Тысячи граждан стран-членов НАТО обратились в российские дипмиссии для получения вида на жительство в России, чтобы избежать гонения у себя в странах за то, что они являются «последователями традиционных ценностей».

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