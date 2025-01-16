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Великобритания углубляет оборонное сотрудничество с Украиной: совместные проекты

Великобритания углубляет оборонное сотрудничество с Украиной: совместные проекты

Великобритания и Украина объявили о "столетнем партнерстве" в оборонной сфере. Премьер Кир Стармер с визитом в Киев подтвердил участие Лондона в мирных переговорах, несмотря на критику России, считающей такие действия усилением конфликта.

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