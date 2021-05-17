На девять часов Уссурийск отключат от горячей воды

На девять часов Уссурийск отключат от горячей воды

18 мая на семи улицах Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут плановый ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

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