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Хеллибак сделал 44-й шатаут в карьере и разделил 2-е место с Миллером среди американских вратарей. Куик лидирует – 63 сухих матча

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» (4:0) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил все 24 броска соперника и был признан первой звездой матча.

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