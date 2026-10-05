Рекордные 26 новых моделей автомобилей вышли на российский рынок в сентябре

Известно, что из общего числа новых моделей 21 — легковые автомобили, 1 — легкий коммерческий автомобиль (LCV), 2 — грузовика и 2 — автобуса.
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Всё таки купили guoya, быстро нашёлся покупатель, для такого люксового и дорого автомобиля )))