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Регионы России

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Рекордные 26 новых моделей автомобилей вышли на российский рынок в сентябре

Рекордные 26 новых моделей автомобилей вышли на российский рынок в сентябре

Известно, что из общего числа новых моделей 21 — легковые автомобили, 1 — легкий коммерческий автомобиль (LCV), 2 — грузовика и 2 — автобуса.

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