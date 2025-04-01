Все проблемы мира изнза черножопого Обамы которого дураки в Америке выбрали по глупрсти.

Eduard

Говорят,что в ЭСША придет Сатана,вот Обама он и есть.Говорит Обама вроде бы правильные вещи,но вот делает ровно наоборот.Лицемер,врун ,подонок.Всё в чем Обама нас обвиняет касается его самого и его Америку.Вся эта пропоганда известна врать на других.Он подонок!