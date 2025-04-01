Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    "певица"😂🤮🤮Седокова ответила...
  • Eduard
    Правда,а почему так долго?BFMTV: решение по...
  • Eduard
    Не имете праввы в мире требуете отмены смертной казни,почему у себя казните тогда? Отпустите его идайте премию,В США требуют сме...

Трамп заявил, что готов сразиться с Обамой на президентских выборах

Трамп заявил, что готов сразиться с Обамой на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад сразиться в предвыборной гонке с 44-м американским лидером Бараком Обамой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все проблемы мира изнза черножопого Обамы которого дураки в Америке выбрали по глупрсти.
Ответить
20 час.
Eduard
Говорят,что в ЭСША придет Сатана,вот Обама он и есть.Говорит Обама вроде бы правильные вещи,но вот делает ровно наоборот.Лицемер,врун ,подонок.Всё в чем Обама нас обвиняет касается его самого и его Америку.Вся эта пропоганда известна врать на других.Он подонок!
Ответить
20 час.
наверх