Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад сразиться в предвыборной гонке с 44-м американским лидером Бараком Обамой.
Трамп заявил, что готов сразиться с Обамой на президентских выборах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все проблемы мира изнза черножопого Обамы которого дураки в Америке выбрали по глупрсти.
Ответить
20 час.
Eduard
Говорят,что в ЭСША придет Сатана,вот Обама он и есть.Говорит Обама вроде бы правильные вещи,но вот делает ровно наоборот.Лицемер,врун ,подонок.Всё в чем Обама нас обвиняет касается его самого и его Америку.Вся эта пропоганда известна врать на других.Он подонок!
Ответить
20 час.
Свежие комментарии