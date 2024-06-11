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Пленный солдат ВСУ рассказал, как их бросили выживать на позициях

Пленный солдат ВСУ рассказал, как их бросили выживать на позициях

Военнослужащий 415-го стрелкового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко, попавший в плен после ранения, рассказал, какой была ситуация в Харьковской области во время наступления российских подразделений и как командиры оставили его и сослуживцев на позициях выживать.

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