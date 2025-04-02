Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как открытая лесбиянка*, если я хочу быть собой, мне нужно было сделать этот шаг. И я его сделала, - сказала Касаткина

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Комментарии
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Александр Долин
касаткина  еще и  своих  адвокатов  прихватити  валит  валит  чтоб  её  и  видно  небыло
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13 час.
Надежда Кувыкина
Писк непонятно кого...   Уходя уходи и не суйся обратно...
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13 час.
Надежда Петракова
Кроме отвращения ничего не испытываю(((фу🤮🛩️🛰️Пусть летит без остановки и никогда не возвращается(
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12 час.
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