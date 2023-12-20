Психолог рассказал, как избежать конфликтов в новогодние праздники

Каждый четвертый человек ощущает личную ответственность за то, чтобы праздники прошли идеально. И именно это способно как раз праздник и испортить, добавляя лишние стрессы, напряжение, а значит — конфликты.
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