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Ракова: в «Москвариуме» пройдет первая церемония бракосочетания под водой

Ракова: в «Москвариуме» пройдет первая церемония бракосочетания под водой

Москвичи могут выиграть церемонию бракосочетания под водой в главном бассейне «Москвариума» на ВДНХ. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для этого нужно прислать организаторам акции историю своего знакомства, сообщила пресс-служба правительства столицы.

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