Большую частную поликлинику планируют построить в Барнауле в районе Солнечной Поляны

Проект представили 13 июня на заседании градсовета города Проект поликлиники на Солнечной Поляне Поликлинику, рассчитанную на 300 пациентов в сутки, планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 96.
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