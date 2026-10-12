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Taylor Sheridan's Early Acting Career Included A TV Movie Starring Brian Austin Green As The Villain

Taylor Sheridan's Early Acting Career Included A TV Movie Starring Brian Austin Green As The Villain

Before Taylor Sheridan created his TV empire, the screenwriter began his career as an actor, and his second role was in a 1996 TV movie about an illicit affair.

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