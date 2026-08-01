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Царьград

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Диетолог предупредила о рисках от замены пищи протеинами

Диетолог предупредила о рисках от замены пищи протеинами

Диетолог Дарья Подчиненова из Института медицины и медтехнологий НГУ объяснила, что диета на основе протеиновых заменителей может вызвать дефицит микронутриентов и проблемы с ЖКТ из-за недостатка клетчатки.

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