Диетолог предупредила о рисках от замены пищи протеинами

Диетолог Дарья Подчиненова из Института медицины и медтехнологий НГУ объяснила, что диета на основе протеиновых заменителей может вызвать дефицит микронутриентов и проблемы с ЖКТ из-за недостатка клетчатки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии