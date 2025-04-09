Геннадий Бережнов

Россия дойдет до Киева, если Украина не признает свое поражение. Однако кто же им позволит то признать, англосаксонская рать, которая там вместе с США скупают земли и недра? А до Киева идти долго , если только фронт не развалится полностью, но до этого ещё нужно время.