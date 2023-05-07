"Приятно удивлен". Грузия сказала "нет" Евросоюзу

Политикам из бывших советских республик я не поверю никогда. Россией они всегда пользовались и пользоваться продолжают, а в трудную минуту подставляют не плечо, а подножку, как это было в случае с Токаевым и Пашиняном.
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