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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйчанин задержан при попытке распространения наркотика.

Бобруйчанин задержан при попытке распространения наркотика.

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома задержали 35-летнего местного жителя, который почти месяц работал оптово-розничным курьером на интернет-магазин по продаже наркотиков.

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