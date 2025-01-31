Бобруйчанин задержан при попытке распространения наркотика.

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома задержали 35-летнего местного жителя, который почти месяц работал оптово-розничным курьером на интернет-магазин по продаже наркотиков.
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