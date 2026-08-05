Prudential Financial фиксирует рост доходов и расширяет стратегию PGIM

Американский финансовый гигант Prudential Financial, Inc. обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав уверенный рост основных операционных показателей и ускорение развития глобального инвестиционного бизнеса.
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