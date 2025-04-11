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Политолог Пискорский допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент

Политолог Пискорский допустил восстановление связей ЕС и РФ в любой момент

Польский политолог Матеуш Пискорский выразил мнение, что восстановление экономических связей с Россией могло бы компенсировать негативные последствия от введённых США торговых пошлин, особенно для стран Европы.

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