Укранцев призывают не поддаваться соблазнам отказаться от войны за потерянные территории. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет один из лидер экстремистского «меджлиса крымских татар» Нариман Джелял.