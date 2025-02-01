Укранцев призывают не поддаваться соблазнам отказаться от войны за потерянные территории. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», пишет один из лидер экстремистского «меджлиса крымских татар» Нариман Джелял.
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