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Как регулярные инвестиции в ОФЗ запускают механизм сложного процента и создают капитал

Как регулярные инвестиции в ОФЗ запускают механизм сложного процента и создают капитал

Долгое время я обходила тему облигаций стороной, считая её слишком сложной и скучной. Признаюсь честно, само слово навевало ассоциации с пыльными учебниками по макроэкономике и биржевыми сводками, которые невозможно понять без специального образования.

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