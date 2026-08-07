Как регулярные инвестиции в ОФЗ запускают механизм сложного процента и создают капитал

Долгое время я обходила тему облигаций стороной, считая её слишком сложной и скучной. Признаюсь честно, само слово навевало ассоциации с пыльными учебниками по макроэкономике и биржевыми сводками, которые невозможно понять без специального образования.
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