© НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/VKВрачи клиники имени академика Мешалкина в Новосибирске спасли 38-летнего мотоциклиста, в сердце которого после аварии оказались острые фрагменты разрушившегося медицинского импланта.
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