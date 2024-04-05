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Тульские новости

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ВТБ упрощает условия зарплатного обслуживания

ВТБ упрощает условия зарплатного обслуживания

ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект банка. Для получения специальных условий обслуживания ежемесячно теперь достаточно подключить регулярное пополнение карты ВТБ на минимальную сумму 9 тысяч рублей.

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