ВТБ упрощает условия зарплатного обслуживания

ВТБ упростил переход розничных клиентов на зарплатный проект банка. Для получения специальных условий обслуживания ежемесячно теперь достаточно подключить регулярное пополнение карты ВТБ на минимальную сумму 9 тысяч рублей.
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