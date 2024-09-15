"Если женщина не в парандже, то с ней можно делать все?": Лоббисты мигрантов удивили русских

Юрий Кувалдин Так вот. Главные враги в России не исламисты-мигранты, а чиновники во власти, которые открыли границу. Их необходимо искоренить, тогда и мигрантов истинно народная власть вытряхнет обратно в кишлак.

Стэйси И всё это беззаконие творится на НАШЕЙ земле !!! Как-будто коренной народ приехал в гости к чебурекам и должен пресмыкаться перед ними на чужбине. Второй сорт, а "господа" имеют полное право унижать, избивать, насиловать детей, девушек, воровать, распространять наркоту,засирать любое жизненное пространство грязью,распостранять вшей, клопов, тараканов и заразные болезни. Получая за это всевозможные плюшки ввиде социальных льгот. Происходит замещение коренного этноса ордой необразованными, завистливыми,агрессивными дикарями.