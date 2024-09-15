Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Если женщина не в парандже, то с ней можно делать все?": Лоббисты мигрантов удивили русских

"Если женщина не в парандже, то с ней можно делать все?": Лоббисты мигрантов удивили русских

Одно из популярных изданий опубликовало статью с революционной идеей: для спасения коренных жителей от мигрантского беспредела необходимо завозить больше иностранцев.

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Комментарии
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Юрий Кувалдин
Так вот. Главные враги в России не исламисты-мигранты, а чиновники во власти, которые открыли границу. Их необходимо искоренить, тогда и мигрантов истинно народная власть вытряхнет обратно в кишлак.
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58 мин.
Стэйси
И всё это беззаконие творится на НАШЕЙ земле !!! Как-будто коренной народ приехал в гости к чебурекам и должен пресмыкаться перед ними на чужбине. Второй сорт, а &quot;господа&quot; имеют полное право унижать, избивать, насиловать детей, девушек, воровать, распространять наркоту,засирать любое жизненное пространство грязью,распостранять вшей, клопов, тараканов и заразные болезни. Получая за это всевозможные плюшки ввиде социальных льгот. Происходит замещение коренного этноса ордой необразованными, завистливыми,агрессивными дикарями.
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25 мин.
BB
Belitskyi Belitskyi
народ уже воет от этих заезжих, а власти наплевать на свой народ. они просто думают, что их не коснется, и в случае чего уедут из России
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11 мин.

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