Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен добиваться официального помилования

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу. В результате сделки с американской прокуратурой он признал себя виновным в сговоре с целью получения и разглашения секретной информации о национальной обороне США.
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