Baza: мошенники убедили пенсионерку из Москвы отдать 43 млн рублей и Mercedes

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 43 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. "Один из самых удивительных разводов за последнее время: мошенники семь месяцев обманывали пенсионерку из Москвы и убедили ее отдать 43 млн рублей.