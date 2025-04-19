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Baza: мошенники убедили пенсионерку из Москвы отдать 43 млн рублей и Mercedes

Baza: мошенники убедили пенсионерку из Москвы отдать 43 млн рублей и Mercedes

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 43 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. "Один из самых удивительных разводов за последнее время: мошенники семь месяцев обманывали пенсионерку из Москвы и убедили ее отдать 43 млн рублей.

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