Украинскую Ичкерию пора уничтожить, как источник терроризма

Как и опасался, граждан Украины стали засылать в Россию для терактов — пока против офицеров и объектов инфраструктуры, но после неудач наверняка переключатся на массовый террор, наподобие Крокуса или Дубровки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии