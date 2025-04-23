Малый бизнес лидирует: 90% поставщиков Москвы на платформе госзакупок

В Москве 90% поставщиков на Портале поставщиков составляют малые и средние предприятия. Эта стратегическая инициатива способствует развитию системы госзакупок, с годовым объемом закупок свыше 120 млрд рублей, отметил Кирилл Пуртов.
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