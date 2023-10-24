Надо было их в Газе останавливать...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кстати,  интересно,     что           с  некоторых  пор  о том,  что    таки  надо  бы    выполнить  решения  ООН  и  создать    независимое      палестинское  государство,    заговорили   даже некоторые  представители   западного  антимира:   к  примеру    старина  Джо  Байден   и     министерка     иностранных  дел   Германии   Анна  и  Лена,  или  как  там   её.

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