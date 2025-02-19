Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы

Депутаты на зарплате вражеской разведки? Три фамилии вызывают вопросы

Царьград Коллаж Царьграда "Свои" станут иноагентами? Про замещающую миграцию в Россию сказано много, но не всегда было ясно, кто за этим стоит и какие интересы преследует.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Любая форма парламентаризма для Руси погибель. Дума погубила Империю, Съезд погубил СССР......
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этот фальшивый нодовец точно, с абдулиевичем, ну и на троих этот еще...
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5 час.
Tania Еременко
На то она и ГосдуРа.))))
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5 час.
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