День комсомола 29 октября 2023 года: прикольные поздравления в стихах, прозе и открытках Виктория ХаржевскаяПраздник, который пришел в страну со времен Советского Союза, отмечают многие россияне 29 октября.
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