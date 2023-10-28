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День комсомола 29 октября 2023 года: прикольные поздравления в стихах, прозе и открытках

День комсомола 29 октября 2023 года: прикольные поздравления в стихах, прозе и открытках

День комсомола 29 октября 2023 года: прикольные поздравления в стихах, прозе и открытках Виктория ХаржевскаяПраздник, который пришел в страну со времен Советского Союза, отмечают многие россияне 29 октября.

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