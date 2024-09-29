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Спички - не игрушка

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Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Враг наглеет: США передают нацистам дальнобойные авиабомбы

Предупреждение Владимира Путина пока не подействовало. Запад продолжает наглеть. Джо Байден поручил Пентагону передать украинским нацистам планирующие управляемые авиабомбы дальнего действия (Joint Standoff Weapon – JSOW).

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