26 августа на границе Китя и Непала случился настоящий ад: здесь сошел оползень, который вызвал сильнейшее наводнение.
160 погибших, 600 пропавших: наводнение смыло людей на границе Китая и Непала
Комментарии
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Н
Нина
Сильнее стихий природы ничего нет. Предупреждение всем.
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3 н.
Daddy Bo
Страшнее видео того смываемого погранперехода с многими десятками пытающихся укрыться людей, в мирной жизни вряд ли что-то можно придумать...
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1 н.
Вера смелых
Daddy Bo
Страшнее видео того смываемого погранперехода с многими десятками пытающихся укрыться людей, в мирной жизни вряд ли что-то можно придумать...
Есть видео с тремя медсёстрами в бурном потоке среди кювез с новорожденными, когда смыло роддом... Да там много снятых уличным видеокамерами с домов, чудом устоявших в том аду... В Ю -Тюбе... Судя по всем роликам, и погибло, и "пропало без вести" гораздо больше.. Странно, что только сейчас стали говорить о наводнении . Такая трагедия, а ни ООН, ни Красный крест не обеспокоились. 28 АВГУСТА - месяц назад. Мира и отпущения всех грехов погибшим...
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16 час.
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