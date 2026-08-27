160 погибших, 600 пропавших: наводнение смыло людей на границе Китая и Непала

Вера смелых

Daddy Bo Страшнее видео того смываемого погранперехода с многими десятками пытающихся укрыться людей, в мирной жизни вряд ли что-то можно придумать...

Есть видео с тремя медсёстрами в бурном потоке среди кювез с новорожденными, когда смыло роддом... Да там много снятых уличным видеокамерами с домов, чудом устоявших в том аду... В Ю -Тюбе... Судя по всем роликам, и погибло, и "пропало без вести" гораздо больше.. Странно, что только сейчас стали говорить о наводнении . Такая трагедия, а ни ООН, ни Красный крест не обеспокоились. 28 АВГУСТА - месяц назад. Мира и отпущения всех грехов погибшим...