Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • АндрейБорков
    Ты, урод импортный не понял куда тебе идти? Повторяю для бывших(!!!!) россиян, ныне ИНОСТРАНЦЕВ.Почему не стоит ж...
  • Galina Bobryasheva
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Хорошо пошло

Хорошо пошло

Арест замминистра обороны Иванова — те самые решительные действия, которых так ждали на фронте и в тылу Задержания в высших эшелонах власти всегда вызывают особый ажиотаж, но арест  замминистра обороны в воюющей стране – это тем более сенсация.

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