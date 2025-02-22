Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Боже, какие пи...сы встречаются в моем родном городеЗиговал и поддерж...
  • Татьяна Новикова
    Немцы очередной раз наступили на грабли!Шольц собирает ве...
  • Lyudmila
    А не поздно ли спохватились, когда всю Германию Трамп с головой в унитаз окунул? И это только начало, что будет дальш...Мерц: Германия ст...

"Пусть выигрывают Трамп и Путин": сбывается ещё одно предсказание Жириновского

"Пусть выигрывают Трамп и Путин": сбывается ещё одно предсказание Жириновского

Высказывание Жириновского, сделанное им несколько лет назад, воплощается в жизнь в 2025 году.Владимир Жириновский при жизни сделал множество заявлений, который спустя годы называют настоящими предсказаниями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх