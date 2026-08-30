Страна и люди
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Страна и люди

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На месте пропажи семьи Усольцевых исчез еще один человек

На месте пропажи семьи Усольцевых исчез еще один человек

На месте пропажи семьи Усольцевых пропал еще один человек. 65-летний Александр исчез в районе «петли смерти» в Красноярском крае.

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