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Ивановские новости

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Второй кассационный суд подтвердил изъятие имущества плёсского бизнесмена

Второй кассационный суд подтвердил изъятие имущества плёсского бизнесмена

Суд подтвердил законность изъятия имущества на сумму свыше 1 млрд рублей у плёсского бизнесмена Алексея Шевцова, признанного иностранным агентом.

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