79-летний Юрий Антонов появился на публике впервые за долгое время — стал франтом

Певец рассказал о самочувствие и планах на будущее. Юрий Антонов © Anatoly Lomohov/globallookpress.com79-летний Юрий Антонов последнее время не появлялся на публике, а о состоянии его здоровья ходили тревожные слухи.
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