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Петерсен стал лучшим вратарем ЧМ-2021, Зайдер – защитником, Цегларик – нападающим

Стали известны лучшие хоккеисты ЧМ-2021 по итогам голосования оргкомитета. Лучшим вратарем стал Кэл Петерсен (сборная США), сделавший два шатаута в восьми матчах.

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