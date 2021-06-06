Петерсен стал лучшим вратарем ЧМ-2021, Зайдер – защитником, Цегларик – нападающим

Стали известны лучшие хоккеисты ЧМ-2021 по итогам голосования оргкомитета. Лучшим вратарем стал Кэл Петерсен (сборная США), сделавший два шатаута в восьми матчах.
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