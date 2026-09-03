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В Карпогорах старинное здание, где учился Фёдор Абрамов, превращают в семейно-культурный центр

В Карпогорах старинное здание, где учился Фёдор Абрамов, превращают в семейно-культурный центр

В рабочей поездке по Пинежскому округу председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева посетила здание бывшей детской библиотеки в Карпогорах – сейчас там идет капитальный ремонт.

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